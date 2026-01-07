Rihanna verwandelt sich in sündige Aphrodite

Ja, ist denn schon Valentinstag? Geht es nach Rihanna, dann kann der 14. Februar gar nicht früh genug kommen. Die Sängerin und Dessous-Designerin weiß nämlich schon, dass der Tag der Liebe heuer besonders heiß ausfallen wird ...
Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte RiRi einen ersten Ausblick auf die neue Valentinstags-Kollektion ihres Labes Savage x Fenty. Und ließ es sich nicht nehmen, selbst in die sündigen Dessous zu schlüpfen – nur etwas mehr als drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Rocki.
Valentinstag wird heiß!
„Aphrodite was a savage“, kommentierte die Dreifach-Mama frech ihre Bilderstrecke. Eine Anspielung auf den Namen ihrer Dessous-Marke.
Für die sexy Valentinstags-Fotos rekelte sich die 37-Jährige in gleich zwei verschiedenen Designs vor der Kamera: mal in roten Spitzendessous, ein anderes Mal in schwarzer Reizwäsche, die durch ein Rosenmuster besticht.
Und beide Modelle lassen eindeutig keine Wünsche offen. Sie sind nämlich nicht nur wahnsinnig sexy, sondern es gibt neben BHs und Höschen auch einen Seiden-Morgenmantel.
Zeit für Zweisamkeit
Eins scheint bei diesen Bildern jedenfalls schon mal fix: Rihanna und ihr Liebster A$AP Rocky werden sich wohl auch am kommenden Valentinstag Zeit für Romantik – und wohl auch Erotik – nehmen. Und das, obwohl das Paar mittlerweile drei gemeinsame Kinder hat, das sein Leben bunter macht.
Denn zu den Söhnen RZA (3) und Riot (2) gesellte sich Mitte September 2025 auch noch Töchterchen Rocki.
