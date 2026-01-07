Prozess: Familie in Angst und Schrecken versetzt

Morddrohungen erhalten

Ganz anders lautet die Version des 29-jährigen Beschuldigten. So gibt dieser „eine Art Drohung“ gegenüber dem Familienvater zwar zu, eine Beziehung mit dessen Nichte bestreitet er jedoch: „Wir sind nur Arbeitskollegen.“ Laut seinen Aussagen soll sich die junge Frau ihm anvertraut und behauptet haben, zu Hause geschlagen worden zu sein. „Also habe ich Zivilcourage bewiesen und bin mit ihr zur Polizei gegangen.“ Woraufhin er Morddrohungen erhalten habe. Da sei ihm quasi der Gaul durchgegangen, rechtfertigt er den darauffolgenden Schockanruf beim Onkel der Frau.