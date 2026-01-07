Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Nötigung

Prozess: Familie in Angst und Schrecken versetzt

Vorarlberg
07.01.2026 18:00
Der 29-jährige Angeklagte kam mit einer Geldbuße davon und bleibt unbescholten.
Der 29-jährige Angeklagte kam mit einer Geldbuße davon und bleibt unbescholten.(Bild: Chantall Dorn)

Ein 29 Jahre alter Mann hatte einem türkischen Familienvater damit gedroht, dessen Haus, in dem er mit seiner Frau und zwei Kindern wohnt, in Brand zu stecken. Ein Prozess am Landesgericht Feldkirch.

0 Kommentare

Auch vier Monate nach dem Schockanruf erinnert sich das Opfer noch genau an die Worte des damals „unbekannten Anrufers“. „Wir treffen uns in zehn Minuten, ansonsten zünde ich dein Haus an!“, droht eine männliche Stimme dem Familienvater. Schnell ist diesem klar, dass es sich bei dem Anrufer um das Gspusi seiner Nichte handelt.

Ein Muskelprotz, mit dem aufgrund seines Aggressionspotenzials offensichtlich nicht gut Kirschen essen ist. Weshalb es innerhalb des Familienclans schon öfter zu Diskussionen gekommen sein soll. „Ich habe daraufhin die Polizei verständigt, meine Frau angerufen und ihr gesagt, sie solle mit den Kindern sofort das Haus verlassen“, schildert der Bedrohte die dramatischen Momente von damals.

Morddrohungen erhalten
Ganz anders lautet die Version des 29-jährigen Beschuldigten. So gibt dieser „eine Art Drohung“ gegenüber dem Familienvater zwar zu, eine Beziehung mit dessen Nichte bestreitet er jedoch: „Wir sind nur Arbeitskollegen.“ Laut seinen Aussagen soll sich die junge Frau ihm anvertraut und behauptet haben, zu Hause geschlagen worden zu sein. „Also habe ich Zivilcourage bewiesen und bin mit ihr zur Polizei gegangen.“ Woraufhin er Morddrohungen erhalten habe. Da sei ihm quasi der Gaul durchgegangen, rechtfertigt er den darauffolgenden Schockanruf beim Onkel der Frau.

Nach neuerlichem Vorspielen der eindeutig aggressiven Sprachaufnahme während der Verhandlung revidiert der Staatsanwalt das Delikt einer gefährlichen Drohung und belässt es stattdessen bei einer schweren Nötigung.

Erneute Diversion
Obwohl der Angeklagte bereits vor fünf Jahren in den Genuss einer Diversion gekommen ist, lässt ihn Richter Johannes Reheis erneut gewähren. Und so kommt das Muskelpaket mit einer Geldbuße an den Bund in Höhe von 500 Euro davon. Weitere 50 Euro spricht er dem Familienvater für das entstandene Ungemach zu. Nachdem der Delinquent die Geldbeträge gleich bezahlt, ist der Akt bereits geschlossen.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Dornbirn
-5° / -1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
113.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.739 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
106.906 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Vorarlberg
Piste statt Schanze
Die Daumendrückerin gibt auf der „Kälberloch“ Gas
Schwere Nötigung
Prozess: Familie in Angst und Schrecken versetzt
Tierseuche
Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden
Eis am Bodensee
Nach klirrender Kälte kommt jetzt Temperatursprung
Dornbirns Basketballer
Deutliche Niederlage im ersten Spiel des Jahres
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf