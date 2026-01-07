„Auf einem Parteitag der SPÖ ist alles möglich“

„Wachsendes Interesse“ bei Kern

Spätestens seit der überraschenden Machtübernahme von Andreas Babler in Linz gilt in der SPÖ: Auf einem Parteitag ist alles möglich. Babler selbst ist dafür das beste Beispiel. Genau deshalb richtet sich der Blick nun auf Christian Kern. Der Ex-Kanzler dementiert ein mögliches Comeback nicht mehr und bestätigt, dass er mit dem Gedanken spielt. Gegenüber der „Krone“ sagte Kern, er verfolge die aktuelle Entwicklung „mit wachsendem Interesse“. In der Partei wird das als klares Signal gewertet – die Gedankenspiele rund um eine Rückkehr an die Spitze werden immer konkreter.