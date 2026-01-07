„Auf einem Parteitag der SPÖ ist alles möglich“

Eine neue Umfrage sorgt für Unruhe in der SPÖ – und für neue Spekulationen rund um ein mögliches Comeback von Ex-Kanzler Christian Kern. Während Parteichef Andreas Babler in der klassischen Sonntagsfrage bei stabilen 18 Prozent liegt, zeigt eine fiktive Variante ein völlig anderes Bild: Mit Christian Kern an der Spitze käme die SPÖ auf überraschende 24 Prozent – und läge damit sogar vor der ÖVP.
Für Innenpolitikjournalist Niko Frings ist das Ergebnis „bemerkenswert“. Kern würde laut Umfrage aus dem Stand rund ein Drittel mehr Zustimmung holen – ohne Kampagne, ohne öffentliche Auftritte. Das deute klar auf ein Mobilisierungspotenzial hin, das in der Partei seit Jahren vermisst werde.
„Wachsendes Interesse“ bei Kern
Spätestens seit der überraschenden Machtübernahme von Andreas Babler in Linz gilt in der SPÖ: Auf einem Parteitag ist alles möglich. Babler selbst ist dafür das beste Beispiel. Genau deshalb richtet sich der Blick nun auf Christian Kern. Der Ex-Kanzler dementiert ein mögliches Comeback nicht mehr und bestätigt, dass er mit dem Gedanken spielt. Gegenüber der „Krone“ sagte Kern, er verfolge die aktuelle Entwicklung „mit wachsendem Interesse“. In der Partei wird das als klares Signal gewertet – die Gedankenspiele rund um eine Rückkehr an die Spitze werden immer konkreter.
In den Ländern mehren sich laut Frings anerkennende Stimmen. Offene Forderungen nach einem Comeback gibt es zwar kaum, doch der Tenor ist klar: Kern wird parteiintern wieder ernsthaft diskutiert. Der Weg zurück an die Spitze wäre allerdings steinig – notwendig wäre zunächst eine Mehrheit im Bundesparteivorstand.
