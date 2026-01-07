Vorteilswelt
„Größter Dämon“

Unheilbar krank: Sport-Moderatorin spricht offen

Fußball International
07.01.2026 17:56
Sport-Moderatorin Anna Kraft lebt mit der Krankheit Multiple Sklerose.
Sport-Moderatorin Anna Kraft lebt mit der Krankheit Multiple Sklerose.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/annakraft1)

Sport-Moderatorin Anna Kraft spricht offen über ihre unheilbare Krankheit Multiple Sklerose, mit der sie seit 2015 lebt. 

Die ehemalige Leichtathletin machte 2021 ihre unheilbare Nervenkrankheit öffentlich. Nicht aus Selbstmitleid, sondern um anderen Betroffenen Mut zu machen. „Ich bin stolz, dass ich der MS nicht so viel Platz in unserem Leben einräume“, sagte sie gegenüber der „Sport Bild“.

Kraft mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss liiert
Kraft lebt gemeinsam mit ihrem Partner, dem Kommentator Wolff-Christoph Fuss, und ihren beiden Töchtern in München. Trotz ihrer Diagnose führt die Familie ein aktives Leben. Für Sky und RTL stehen beide regelmäßig bei Fußball-Übertragungen in Deutschland und Europa vor der Kamera. „Aber wir sehen häufiger als andere berufstätige Paare“, behaupten beide. Lediglich am Wochenende sei die gemeinsame Zeit eher gering. „Da treffen wir uns auch mal zehn Minuten am Flughafen.“

Fuss unterstützt sie: „Zum einen respektiere ich alles, was sie macht, und dass sie von der Persönlichkeit jemand ist, der einfach sehr aktiv sein möchte, zum anderen muss man manchmal mit seinem sanften Druck die Bedenken einmassieren, dass ein Plan mit vier Terminen in 30 Minuten doch zu viel sein könnte“, erzählte er.

„Mein größter Dämon“
Kraft macht besonders das sogenannte „Fatigue-Syndrom“, eine extreme Erschöpfung, zu schaffen. „Es ist mein größter Dämon, der selbst mit 20 Litern Kaffee nicht weggeht“, beschreibt sie offen. Dennoch versucht das Paar, jede gemeinsame Minute zu nutzen, auch wenn die Wochenenden aufgrund ihrer Jobs oft kurz sind.

Kinderbuch über MS in Arbeit
Um ihren Kindern die Krankheit besser erklären zu können, arbeitet Kraft aktuell an einem Kinderbuch über MS. Bereits 2024 veröffentlichte sie ihr sehr persönliches Buch „Kraftakt: Mein Leben mit Multipler Sklerose“, in dem sie ihren Alltag mit der Erkrankung schildert.

Ein weiterer Rückschlag folgte Ende 2025, als sie sich beim Skifahren das Kreuzband riss. Doch auch davon ließ sich Kraft nicht entmutigen. „Nach der OP startet die Reha, es geht wieder aufwärts“, blickt sie nach vorne.

Anna Kraft zeigt eindrucksvoll, dass eine schwere Diagnose nicht das Ende aller Träume bedeutet, sondern auch der Beginn einer neuen, starken Lebenseinstellung sein kann.

