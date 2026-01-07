Unheilbar krank: Sport-Moderatorin spricht offen

Kraft mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss liiert

Kraft lebt gemeinsam mit ihrem Partner, dem Kommentator Wolff-Christoph Fuss, und ihren beiden Töchtern in München. Trotz ihrer Diagnose führt die Familie ein aktives Leben. Für Sky und RTL stehen beide regelmäßig bei Fußball-Übertragungen in Deutschland und Europa vor der Kamera. „Aber wir sehen häufiger als andere berufstätige Paare“, behaupten beide. Lediglich am Wochenende sei die gemeinsame Zeit eher gering. „Da treffen wir uns auch mal zehn Minuten am Flughafen.“