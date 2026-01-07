Pröll: „Er hat in Augsburg gute Zeiten erlebt“

155 Tage vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft trifft Michael Gregoritsch die Entscheidung von Brondby nach Augsburg zu wechseln. Im Allgäu hat „Gregerl“ positive Momente erlebt, hinsichtlich der Endrunde auch ein taktischer Zug des 31-Jährigen. Bei der WM-Pokal-Präsentation am ÖFB-Campus befürwortet auch der ÖFB-Aufsichtsratvorsitzende Josef Pröll die Entscheidung.