Pröll: „Er hat in Augsburg gute Zeiten erlebt“

Enger Kampf um Sieg – Österreicher nicht beteiligt
Slalom in Madonna
155 Tage vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft trifft Michael Gregoritsch die Entscheidung von Brondby nach Augsburg zu wechseln. Im Allgäu hat „Gregerl“ positive Momente erlebt, hinsichtlich der Endrunde auch ein taktischer Zug des 31-Jährigen. Bei der WM-Pokal-Präsentation am ÖFB-Campus befürwortet auch der ÖFB-Aufsichtsratvorsitzende Josef Pröll die Entscheidung.
