Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Brandgeruchs

Flugzeug muss ungeplant in München landen

Ausland
05.01.2026 08:17
Ein Flugzeug der Air France musste am Sonntag ungeplant in München landen, weil ein beißender ...
Ein Flugzeug der Air France musste am Sonntag ungeplant in München landen, weil ein beißender Geruch aufstieg.(Bild: AFP/ERIC PIERMONT)

Ein bestimmter Geruch sorgte am Sonntagabend für Aufregung in einem Flugzeug auf dem Weg nach Paris. Plötzlich roch es, als würden giftige Dämpfe aus der Maschine austreten. Der Pilot landete kurz darauf in München.

0 Kommentare

Ein Flugzeug der Air France auf dem Weg nach Paris musste zuletzt ungeplant in München landen. Der Grund für die Umleitung war Schmorgeruch, der plötzlich in der Maschine auftrat.

Pilot informierte Fluggäste über giftige Dämpfe
Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen, wie „NTV“ schreibt. Mitten im Flug informierte der Pilot die Passagiere, dass wohl giftige Dämpfe aus der Maschine austreten würden.

Lesen Sie auch:
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
10.12.2025
„Zwischen Autos durch“
Flugzeug musste mitten auf der Straße notlanden
12.12.2025
In elf Kilometern Höhe
Mysteriöses Objekt trifft Flugzeug: Pilot verletzt
20.10.2025

Kapitän reagierte schnell
Der Kapitän lenkte das Flugzeug sofort um und landete nur 18 Minuten später in München. Die Passagiere kamen mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Der Flughafensprecher erklärte, es seien sicher mehr als 200 Reisende betroffen gewesen. Woher der Brandgeruch stammte, ist bisher unklar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf