Flugzeug muss ungeplant in München landen

Kapitän reagierte schnell

Der Kapitän lenkte das Flugzeug sofort um und landete nur 18 Minuten später in München. Die Passagiere kamen mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Der Flughafensprecher erklärte, es seien sicher mehr als 200 Reisende betroffen gewesen. Woher der Brandgeruch stammte, ist bisher unklar.