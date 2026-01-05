Wegen Brandgeruchs
Flugzeug muss ungeplant in München landen
Ein bestimmter Geruch sorgte am Sonntagabend für Aufregung in einem Flugzeug auf dem Weg nach Paris. Plötzlich roch es, als würden giftige Dämpfe aus der Maschine austreten. Der Pilot landete kurz darauf in München.
Ein Flugzeug der Air France auf dem Weg nach Paris musste zuletzt ungeplant in München landen. Der Grund für die Umleitung war Schmorgeruch, der plötzlich in der Maschine auftrat.
Pilot informierte Fluggäste über giftige Dämpfe
Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen, wie „NTV“ schreibt. Mitten im Flug informierte der Pilot die Passagiere, dass wohl giftige Dämpfe aus der Maschine austreten würden.
Kapitän reagierte schnell
Der Kapitän lenkte das Flugzeug sofort um und landete nur 18 Minuten später in München. Die Passagiere kamen mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Der Flughafensprecher erklärte, es seien sicher mehr als 200 Reisende betroffen gewesen. Woher der Brandgeruch stammte, ist bisher unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.