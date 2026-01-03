"Incognito" at the start
Mateschitz and Swarovski show off their rally look
The Dakar Rally started on Saturday in Saudi Arabia for all participants. Mark Mateschitz and Victoria Swarovski's suspected disguise was finally blown. Would you have recognized the celebrity couple in these photos?
The Mateschitz family likes to keep a low profile in public. Which is why Mark Mateschitz and girlfriend Victoria Swarovski appear under the aliases "Mark Mustermann"(profile on dakar.com) and "Vic Flip"(profile on dakar.com) at their first start in the infamous Dakar Rally.
In front of the camera
But even the filthy rich celebrity couple cannot escape the requirements for participants! For example, the "Incognito" start was already revealed due to the dates of birth (in combination with nationality) appearing in the list of participants. On Saturday, "Mustermann" and "Flip" also had to undergo the obligatory photo shoot.
The two Austrians successfully completed the prologue on Saturday: Mateschitz took 52nd place on the short section, while Swarovski finished 127th and 26th respectively in the Challenger class in her buggy. From Sunday, 13 stages over almost 8000 kilometers are on the program.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
