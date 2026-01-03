Vorteilswelt
„Inkognito“ am Start

Mateschitz und Swarovski zeigen ihren Rallye-Look

Motorsport
03.01.2026 16:02
Victoria Swarovski alias „Vic Flip“ und Mark Mateschitz alias „Mark Mustermann“
Victoria Swarovski alias „Vic Flip“ und Mark Mateschitz alias „Mark Mustermann“(Bild: Krone KREATIV/Dakar.com / Andreas Tröster)

Am Samstag startete die Rallye Dakar in Saudi-Arabien für alle Teilnehmer. Die mutmaßliche Tarnung von Mark Mateschitz und Victoria Swarovski flog dabei endgültig auf. Hätten Sie das prominente Paar auf diesen Fotos erkannt?

Die Familie Mateschitz hält sich in der Öffentlichkeit bekanntlich gerne eher im Hintergrund. Weshalb Mark Mateschitz und Freundin Victoria Swarovski bei ihrem ersten Start bei der berühmt-berüchtigten Rallye Dakar auch unter den Decknamen „Mark Mustermann“ (Profil auf dakar.com) und „Vic Flip“ (Profil auf dakar.com) auftreten.

Vor der Kamera
Den Vorgaben für Teilnehmer entkommt aber auch das steinreiche Promi-Paar nicht! So flog der „Inkognito“-Start bereits aufgrund der in der Teilnehmerliste aufscheinenden Geburtsdaten (in Kombination mit der Nationalität) auf. Am Samstag mussten sich „Mustermann“ und „Flip“ auch dem obligatorischen Fotoshooting stellen.

In einem solchen Toyota Hilux nimmt Mark Mateschitz die Rallye Dakar in Angriff
Debüt in der Wüste
Was Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar erwartet
03.01.2026

Den Prolog haben die beiden Österreicher am Samstag erfolgreich hinter sich gebracht: Mateschitz belegte auf dem kurzen Teilstück den 52. Rang, Swarovski landete in ihrem Buggy auf Platz 127 bzw. Position 26 der Challenger-Klasse. Ab Sonntag stehen 13 Etappen über fast 8000 Kilometer auf dem Programm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
