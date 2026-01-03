Vorteilswelt
Maduro-Festnahme

Trump: „Habe es mir wie eine TV-Show angeschaut“

Ausland
03.01.2026 16:00

In seinem ersten Interview nach dem Angriff auf Venezuela zeigte sich US-Präsident Trump beeindruckt von der Operation. Er habe das Geschehen von seiner Residenz in Mar-a-Lago aus „wie eine Fernsehsendung verfolgt“.

0 Kommentare

„Es war einfach unglaublich, was diese Leute da geleistet haben“, sagte Trump über die historische Operation bei „Fox News“. „Die Schnelligkeit und die Gewalt, mit der sie operiert haben – es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so ein Manöver durchführen könnte.“

Trump: „Habe Manöver von Mar-a-Lago aus beobachtet“
Präsident Donald Trump sprach am Samstagmorgen mit der Sendung „Fox & Friends Weekend“, nur wenige Stunden nachdem die USA Venezuela angegriffen und den Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen hatten. Der Präsident sagte, er habe die Operation von Mar-a-Lago aus verfolgt. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich konnte es in Echtzeit verfolgen und habe jeden Aspekt davon beobachtet“, sagte der US-Präsident über die Festnahme von Maduro. „Ich habe es mir buchstäblich wie eine TV-Show angesehen.“

Trump sagt in einem „Fox News“-Interview, er habe sich die Operation „wie eine TV-Show“ ...
Trump sagt in einem „Fox News“-Interview, er habe sich die Operation „wie eine TV-Show“ angesehen. (Symbolbild)(Bild: AFP)
Die Lage in Venezuela ist nach den US-Angriffen unübersichtlich – das betrifft derzeit auch ...
US-Schlag in Venezuela
Sorge um 750 Österreicher – Krisenstab in Wien
03.01.2026
Feuer, Rauch, Tote
Angriffe auf Venezuela: Hier schlagen die USA zu
03.01.2026
Explosionen in Caracas
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
03.01.2026

Maduro auf dem Weg nach New York
Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News.

