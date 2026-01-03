Maduro-Festnahme
Trump: „Habe es mir wie eine TV-Show angeschaut“
In seinem ersten Interview nach dem Angriff auf Venezuela zeigte sich US-Präsident Trump beeindruckt von der Operation. Er habe das Geschehen von seiner Residenz in Mar-a-Lago aus „wie eine Fernsehsendung verfolgt“.
„Es war einfach unglaublich, was diese Leute da geleistet haben“, sagte Trump über die historische Operation bei „Fox News“. „Die Schnelligkeit und die Gewalt, mit der sie operiert haben – es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so ein Manöver durchführen könnte.“
Trump: „Habe Manöver von Mar-a-Lago aus beobachtet“
Präsident Donald Trump sprach am Samstagmorgen mit der Sendung „Fox & Friends Weekend“, nur wenige Stunden nachdem die USA Venezuela angegriffen und den Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen hatten. Der Präsident sagte, er habe die Operation von Mar-a-Lago aus verfolgt. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich konnte es in Echtzeit verfolgen und habe jeden Aspekt davon beobachtet“, sagte der US-Präsident über die Festnahme von Maduro. „Ich habe es mir buchstäblich wie eine TV-Show angesehen.“
Maduro auf dem Weg nach New York
Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News.
