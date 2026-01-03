Trump: „Habe es mir wie eine TV-Show angeschaut“

Trump: „Habe Manöver von Mar-a-Lago aus beobachtet“

Präsident Donald Trump sprach am Samstagmorgen mit der Sendung „Fox & Friends Weekend“, nur wenige Stunden nachdem die USA Venezuela angegriffen und den Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen hatten. Der Präsident sagte, er habe die Operation von Mar-a-Lago aus verfolgt. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich konnte es in Echtzeit verfolgen und habe jeden Aspekt davon beobachtet“, sagte der US-Präsident über die Festnahme von Maduro. „Ich habe es mir buchstäblich wie eine TV-Show angesehen.“