Priester übergab sich auf Taiwans Präsident

Die versammelten hochrangigen politischen und religiösen Vertreter lauschten gerade einer Abgeordneten der Präsidentenpartei DPP, als der Priester Lin Pei-huo immer blasser wurde. Plötzlich hielt er seine Hand vor den Mund, doch der Mageninhalt konnte nicht zur Gänze abgefangen werden. Obwohl sich Lin rasch nach hinten begab, spuckte er mehrere anwesende Personen an – darunter auch Präsident Lai, der zunächst zurückwich, anschließend aber zum älteren Herren eilte, um nach ihm zu sehen (siehe Video unten).