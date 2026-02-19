Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Ramadan: Wenn Kinder fasten, weil Allah das will

19.02.2026 18:50
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
Es ist schon lange her, dass ich zurechtgewiesen wurde, weil ich nicht richtig gefastet habe. Meine Oma hatte mich nämlich in der Karwoche beim Naschen erwischt: „Schokolade gibt es erst am Ostersonntag, sonst wird unser Herrgott böse!“ Diese Woche wurde ich tatsächlich wieder „ermahnt“ – von Schülern, denn am Aschermittwoch hat auch der Ramadan begonnen.

Dass er dieses Jahr mit der christlichen Fastenzeit zusammenfällt, war der Mehrheit nicht bekannt. Also versuchte ich, möglichst kindgerecht zu erklären: „Eure Eltern essen und trinken nichts, bis die Sonne untergeht. Meine Oma hat kein Fleisch und nur zu Mittag gegessen.“

Lesen Sie auch:
Nicht allen Rapid-Fans hat das gefallen ...
Am Aschermittwoch
Rapid wünscht Fans im Netz einen frohen Ramadan
18.02.2026
Das ist zu beachten
Fastenmonat Ramadan startet in Österreich
18.02.2026

Ali wollte es genauer wissen: „Fastest du auch?“ „Ich versuche es. Aber nicht immer“, war meine Antwort. Nun habe ich mir erlaubt, in der 10-Uhr-Pause eine Banane zu essen. Eine Welle der Entrüstung folgte: „Du darfst erst später essen!“, rief Fatima. Als ich den Kindern erklärte, dass es besser ist, eine Kleinigkeit zu essen als nichts mehr leisten zu können, wurden sie nachdenklich: „Meine Mama sagt, Fasten ist wichtiger. Allah will das.“

Der Ramadan hat gerade erst begonnen. Diskussionen, ob Kinder trinken und essen dürfen, gibt es bereits ab der ersten Volksschulklasse. Wann wird auch in muslimischen Moscheegemeinden deutlich vermittelt, dass Schüler besser nicht streng fasten sollten?

Religiöse Bräuche werden natürlich respektiert. Dennoch darf unser Schulalltag auch während des Ramadans nicht gefährdet sein.

