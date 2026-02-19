Ramadan: Wenn Kinder fasten, weil Allah das will

Ali wollte es genauer wissen: „Fastest du auch?“ „Ich versuche es. Aber nicht immer“, war meine Antwort. Nun habe ich mir erlaubt, in der 10-Uhr-Pause eine Banane zu essen. Eine Welle der Entrüstung folgte: „Du darfst erst später essen!“, rief Fatima. Als ich den Kindern erklärte, dass es besser ist, eine Kleinigkeit zu essen als nichts mehr leisten zu können, wurden sie nachdenklich: „Meine Mama sagt, Fasten ist wichtiger. Allah will das.“