Gemeinderat in Ollersdorf wieder ausgebremst

Absagen im Stundentakt eingetrudelt

Seit dem 23. Dezember habe Strobl teils im Stundentakt die Absagen der SPÖ-Gemeinderäte erhalten. Unter anderem mit der Begründung, dass eine „sorgfältige inhaltliche Vorbereitung nicht möglich gewesen sei“ oder „drei Stunden vor der Sitzung wegen Urlaubs“, berichtet der Ortschef der „Krone“. Er führt dazu ins Treffen, dass 6 der 9 SPÖ-Mandatare Pensionisten oder Lehrer seien, die genügend Freizeit oder überhaupt Ferien hätten und sich ausreichend vorbereiten oder Zeit hätten nehmen können. Die SPÖ wählte diese Vorgehensweise schon im vergangenen Jahr bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Strobl wittert hinter dem Vorgehen ein Parteikalkül: „Obwohl ich schon seit 26 Jahren in der Politik bin, haben wir diese Probleme erst, seit bei der SPÖ mit der Familie Illedits persönliche Interessen und Parteitaktik das Kommando übernommen haben.“

Termin ist nicht familienfreundlich

Vizebürgermeisterin Tanja Illedits (SPÖ) erklärt die Verweigerung ihrer Fraktion gegenüber der „Krone“ anders: „Der Termin zwischen Weihnachten und Neujahr ist nicht familienfreundlich und stellt uns vor größere Herausforderungen.“ Die Entscheidung zur Verweigerung hätten nicht sie und ihr Mann (Ex-Landesrat Christian Illedits) getroffen, sondern alle SPÖ-Gemeinderäte. Viele seien gerade in dieser Zeit auf Urlaub oder bräuchten die Zeit für ihre Familie. Die Einladung am 22. Dezember sei nur acht Tage vor der Sitzung erfolgt, „wenn man Feiertage und das Wochenende abzieht, wären zwei Arbeitstage zur Vorbereitung geblieben.“ Bereits im November 2024 sei ein SPÖ-Antrag im Gemeinderat gegen Budgetsitzungen in den Weihnachtsfeiertagen angenommen worden, er werde aber ignoriert.

Kein Mannschaftsfahrzeug für die Feuerwehr

Bürgermeister Bernd Strobl verweist indes darauf, dass die Mandatare alle bezahlt würden, um ihrer Tätigkeit nachzukommen, und auch er die Zahlen für die Verteilung der Ertragsanteile vom Land erst am 28. November bekommen habe. Als Fazit führt er an, dass nun „kein Mannschaftsfahrzeug für die Feuerwehr und keine mobile Bühne für die Theatergruppe, die bald proben muss“ angeschafft werden könnten, weil der Gemeinderatsbeschluss dafür fehle. Vizebürgermeisterin Tanja Illedits entgegnet indes: „Ich gehe davon aus, dass alles rechtzeitig bestellt wird, weil sich der Herr Bürgermeister Strobl das auch im Nachhinein absegnen lassen kann. Ich lasse mir nicht umhängen, dass wir schuld sind.“ Für den Budgetvoranschlag muss es nun einen neuen Sitzungs-Termin geben.