Anrainer atmen auf: Tempo 70 und Überholverbot fix

Nach dem Bericht der „Krone“ über die gefährliche Verkehrssituation auf der Kalcher Straße reagiert die Behörde: Auf dem umstrittenen Streckenabschnitt werden eine Tempolimit-Reduktion auf 70 km/h sowie ein Überholverbot eingeführt. Jahrzehntelang hatten Anrainer genau das vergeblich gefordert. „Die Verordnung wurde bereits zugestellt, die Verkehrstafeln sind bestellt und werden, sobald sie geliefert sind, aufgestellt. Für die Anrainer ist das sehr wichtig“, sagt Bürgermeisterin Monika Pock (ÖVP).