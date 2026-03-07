Markus Ulram ist neuer Gemeindebund-Präsident

Der Gemeindebund Burgenland hat einen neuen Vorsitzenden, der aus drei Kandidaten im ersten Wahlgang siegreich hervorging.
Leo Radakovits war 23 Jahre der erste Mann im Burgenländischen Gemeindebund. Freitag Abend wurde nun abgestimmt, wer den Langzeitpräsidenten (er wurde fünfmal wieder gewählt) beerben soll. Zur Auswahl standen der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram, das Donnerskirchner Gemeindeoberhaupt Johannes Mezgolits und der Bürgermeister von Großwarasdorf Martin Karall.
Hohe Wahlbeteiligung
Von den insgesamt 272 Delegierten kamen 220 persönlich nach Raiding, um ihre Stimme abzugeben. Bereits im ersten Wahlgang fiel die Entscheidung. Mit 52,57 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Markus Ulram ins Amt gewählt. Der ÖVP-Mann ist seit 23 Jahren in der Kommunalpolitik, seit 2011 Bürgermeister von Halbturn, zog zum ersten Mal 2015 in den Landtag ein und war auch Klubobmann. Nun hat er als erster Mann des Gemeindebundes einiges vor. „Wichtig ist, dass wir als Gemeinden zusammenhalten und gemeinsam arbeiten müssen“, so Ulram. Die Herausforderungen der Zukunft für Gemeinden seien auf jeden Fall groß.
