„Wie bringe ich die Sachen schnell fort?“

Die vierte und letzte Episode über die josephinischen Klosteraufhebungen in Vorarlberg widmet sich den ehemaligen Franziskanerinnen im Kloster Thalbach in Bregenz.
Zur Vorgeschichte. Die Klosterreform Josephs II. (1741 bis 1790) diente vor allem dazu, sich (durch Enteignung) die finanziellen Mittel seiner weitreichenden kirchenpolitischen Pläne zu sichern. Ging es anfänglich darum, nur jene Klöster aufzulösen, die ein kontemplatives Leben führten, also „dem Gemeinwesen zu nichts nütze waren“, wurden in der Folge auch Institutionen aufgehoben, an die Mädchen- oder Knabenschulen angeschlossen waren. In Vorarlberg gab es damals sechs Frauen- und sieben Männerklöster. Vorarlberg gehörte zu den sogenannten „österreichischen Vorlanden“, war mit Tirol vereinigt und dem Innsbrucker Landes-Gubernium unterstellt. Die Oberleitung der gesamten Aufhebungsaktion lag jedoch bei der Freiburger Regierung.
