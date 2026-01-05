Vorteilswelt
Turnier in Auckland

Überraschung im Duell der Österreicherinnen

Vorarlberg
05.01.2026 08:45
Österreichs Nummer 2, die Vorarlbergerin Julia Grabher(li.), wurde von der Wienerin Sinja Kraus ...
Österreichs Nummer 2, die Vorarlbergerin Julia Grabher(li.), wurde von der Wienerin Sinja Kraus in die Schranken gewiesen.(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Matthias Hauer)

Zum Auftakt des neuen Tennis-Jahres kam es beim WTA-250-Turnier in der neuseeländischen Metropole Auckland zu einem Österreicherinnen-Duell. In Runde trafen die Wienerin Sinja Kraus und die Vorarlbergerin Julia Grabher aufeinander. Und die Partie endete mit einer überraschenden Premiere.

0 Kommentare

Insgesamt viermal waren Sinja Kraus (WTA-Nr. 108) und Julia Grabher (WTA-Nr. 92) in der Vergangenheit bereits aufeinandergetroffen. Bei zwei Partien im Rahmen der Austrian Pros Series im Sommer 2020 hatte die 29-jährige Vorarlbergerin ebenso die Nase vorn, wie bei einem Vorbereitungsspiel im Juli 2020. Auch das bislang einzige Duell auf WTA-Level im vergangenen Oktober entschied die Dornbirnerin für sich: Im Viertelfinale des 125er-Turniers in Rio de Janeiro (Bra) behielt Grabher mit 6:0, 5:7, 6:3 die Oberhand.

Eine Breakchance reicht Kraus
Doch in Auckland sollte alles anders kommen! Grabher erwischte den besseren Start, vergab beim Stand von 1:1 im ersten Satz allerdings zwei Breakchancen. Danach gaben sich beide Damen bei eigenem Service keine Blöße – bis zum Stand von 4:3 aus Sicht Kraus. Da erspielte sich die 23-jährige Wienerin zwei Breakchancen, von denen sie gleich die erste zum 5:3 nutzte. Ein Vorteil, den sie souverän ins Trockene brachte und Satz eins nach nur 33 Minuten mit 6:3 für sich entschied.

Break reicht Grabher nicht
Auch Durchgang zwei begann mit Vorteilen für Grabher, mit einem Break direkt auf 2:0 stellte. Doch Kraus zeigte sich unbeeindruckt und stellte mit vier Games in Folge auf 4:2. Beim Stand von 3:4 vergab Grabher zwei Chancen aufs Rebreak – die Vorentscheidung. Mit ihrem dritten Break im zweiten Satz fixierte Kraus nach insgesamt 76 Minuten Spielzeit ihren ersten Sieg über Grabher und den Einzug ins Achtelfinale von Auckland, wo sie auf die Siegerin der Partie Emma Navarro (US/WTA-Nr. 15) gegen Francesca Jones (Eng/WTA-Nr. 72) trifft.

