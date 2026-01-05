Überraschung im Duell der Österreicherinnen

Eine Breakchance reicht Kraus

Doch in Auckland sollte alles anders kommen! Grabher erwischte den besseren Start, vergab beim Stand von 1:1 im ersten Satz allerdings zwei Breakchancen. Danach gaben sich beide Damen bei eigenem Service keine Blöße – bis zum Stand von 4:3 aus Sicht Kraus. Da erspielte sich die 23-jährige Wienerin zwei Breakchancen, von denen sie gleich die erste zum 5:3 nutzte. Ein Vorteil, den sie souverän ins Trockene brachte und Satz eins nach nur 33 Minuten mit 6:3 für sich entschied.