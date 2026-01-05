Überraschung im Duell der Österreicherinnen

Zum Auftakt des neuen Tennis-Jahres kam es beim WTA-250-Turnier in der neuseeländischen Metropole Auckland zu einem Österreicherinnen-Duell. In Runde trafen die Wienerin Sinja Kraus und die Vorarlbergerin Julia Grabher aufeinander. Und die Partie endete mit einer überraschenden Premiere.
Insgesamt viermal waren Sinja Kraus (WTA-Nr. 108) und Julia Grabher (WTA-Nr. 92) in der Vergangenheit bereits aufeinandergetroffen. Bei zwei Partien im Rahmen der Austrian Pros Series im Sommer 2020 hatte die 29-jährige Vorarlbergerin ebenso die Nase vorn, wie bei einem Vorbereitungsspiel im Juli 2020. Auch das bislang einzige Duell auf WTA-Level im vergangenen Oktober entschied die Dornbirnerin für sich: Im Viertelfinale des 125er-Turniers in Rio de Janeiro (Bra) behielt Grabher mit 6:0, 5:7, 6:3 die Oberhand.
Eine Breakchance reicht Kraus
Doch in Auckland sollte alles anders kommen! Grabher erwischte den besseren Start, vergab beim Stand von 1:1 im ersten Satz allerdings zwei Breakchancen. Danach gaben sich beide Damen bei eigenem Service keine Blöße – bis zum Stand von 4:3 aus Sicht Kraus. Da erspielte sich die 23-jährige Wienerin zwei Breakchancen, von denen sie gleich die erste zum 5:3 nutzte. Ein Vorteil, den sie souverän ins Trockene brachte und Satz eins nach nur 33 Minuten mit 6:3 für sich entschied.
Break reicht Grabher nicht
Auch Durchgang zwei begann mit Vorteilen für Grabher, mit einem Break direkt auf 2:0 stellte. Doch Kraus zeigte sich unbeeindruckt und stellte mit vier Games in Folge auf 4:2. Beim Stand von 3:4 vergab Grabher zwei Chancen aufs Rebreak – die Vorentscheidung. Mit ihrem dritten Break im zweiten Satz fixierte Kraus nach insgesamt 76 Minuten Spielzeit ihren ersten Sieg über Grabher und den Einzug ins Achtelfinale von Auckland, wo sie auf die Siegerin der Partie Emma Navarro (US/WTA-Nr. 15) gegen Francesca Jones (Eng/WTA-Nr. 72) trifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.