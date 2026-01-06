Beim Bischof und auf der Skipiste im Einsatz

Rund 4100 Sternsinger waren in den vergangenen Tagen in Vorarlberg unterwegs. Die Heiligen Drei Könige brachten die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr in die Häuser.
Mit einem festlichen Besuch im Bischofshaus in Feldkirch haben die Sternsinger der Katholischen Jungschar ihre Tour durch Vorarlberg begonnen. Wie jedes Jahr galt der erste offizielle Besuch in der Diözese am 27. Dezember Bischof Benno Elbs und markiert damit den symbolischen Start des Sternsingens im ganzen Land.
Aus der Pfarre Bizau machten sich Rosa, Lisbeth, Laura und Marie gemeinsam mit Fabian Bischof, Vorsitzender der Katholischen Jugend und Jungschar, auf den Weg zum Bischofshaus. Sie standen stellvertretend für rund 4100 Sternsingerinnen und Sternsinger, die in den darauffolgenden Tagen durch Vorarlbergs Pfarren zogen, den Segen in die Häuser brachten und Spenden für Menschen in Armutsregionen der Welt sammelten.
Bischof Benno Elbs zeigte sich sichtlich erfreut über den königlichen Besuch aus dem Bregenzerwald und hieß die Gruppe aus Bizau herzlich willkommen. Im Gespräch würdigte er besonders den Einsatz der vielen Kinder und Jugendlichen, die sich in ihren Ferien Zeit nehmen, um mit Liedern, Gebeten und Segenswünschen unterwegs zu sein. „Die Sternsingerinnen und Sternsinger tragen mit ihren Liedern und Sprüchen die Weihnachtsbotschaft und den Segen Gottes in unsere Häuser. Zugleich erinnern sie uns daran, die Armen und Notleidenden nicht zu vergessen, und setzen ein starkes Zeichen für Solidarität“, erläuterte der Bischof.
Kinder und Erwachsene im Dienst der guten Sache
In Vorarlberg bilden die Sternsinger eine lebendige Bewegung quer durch alle Altersgruppen und Regionen. Jährlich ziehen tausende Kinder und Jugendliche – organisiert von der Katholischen Jungschar und unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Begleitpersonen – von Tür zu Tür, um Segen zu bringen und Spenden für die Dreikönigsaktion zu sammeln.
Ein besonderes Beispiel für diese lebendige Sternsingerkultur sind auch die Sternsinger der Pfarre Brand im Brandnertal, die gemeinsam auf die Piste gingen und so Sternsingen, Wintersport und Öffentlichkeitsarbeit auf kreative Weise verbunden haben. Eine Gruppe aus der Pfarre Weiler vertritt das Ländle beim Empfang des Bundespräsidenten in der Hofburg in Wien, wo Delegationen aus allen Bundesländern zusammenkommen. Am 8. Jänner besucht zudem eine Sternsingergruppe aus Eichenberg Landeshauptmann Markus Wallner.
So spannt sich vom Bregenzerwald über das Brandnertal bis in die Landeshauptstadt Bregenz und weiter nach Wien ein Netz aus engagierten Kindern und Jugendlichen, das zeigt, wie stark Vorarlberg hinter der Dreikönigsaktion steht, mit der Hilfsbedürftige unterstützt werden.
