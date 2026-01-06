Beim Bischof und auf der Skipiste im Einsatz

Bischof Benno Elbs zeigte sich sichtlich erfreut über den königlichen Besuch aus dem Bregenzerwald und hieß die Gruppe aus Bizau herzlich willkommen. Im Gespräch würdigte er besonders den Einsatz der vielen Kinder und Jugendlichen, die sich in ihren Ferien Zeit nehmen, um mit Liedern, Gebeten und Segenswünschen unterwegs zu sein. „Die Sternsingerinnen und Sternsinger tragen mit ihren Liedern und Sprüchen die Weihnachtsbotschaft und den Segen Gottes in unsere Häuser. Zugleich erinnern sie uns daran, die Armen und Notleidenden nicht zu vergessen, und setzen ein starkes Zeichen für Solidarität“, erläuterte der Bischof.