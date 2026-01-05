ÖSV-Youngster startet stark in das neue Rennjahr

Gelungener Start ins Jahr 2026 für den Vorarlberger Moritz Zudrell. Bei der FIS-Slalom um die Zirbentrophäe im steirischen Obdach musste sich der 20-Jährige nur seinem ÖSV-Teamkollegen Kilian Pramstaller geschlagen geben.
Nachdem Moritz Zudrell das Rennjahr 2025 am 23. Dezember mit einem Sieg beim FIS-Slalom in Kühtai beendet hatte, konnte er seine aktuell starke Form ins neue Jahr mitnehmen. In der Heimat von „Speed-Queen“ Renate Götschl fuhr der Head-Pilot im ersten Durchgang auf Rang vier, 0,77 Sekunden hinter dem Schladminger Halbzeitleader Ralph Seidler.
Von vier auf zwei
Im Finale legte dann der Osttiroler Kilian Pramstaller – nach Lauf eins noch auf Rang sechs gelegen – eine Bestzeit vor, an der sich die Gegner der Reihe nach die Zähne ausbissen. Auch Zudrell, der allerdings bis auf 0,14 Sekunden an seinen ÖSV-Teamkollegen herankam. Platz drei holte sich Seidler, der am Ende acht Hundertstel hinter dem Silbertaler lag.
Kein Finish für Lisch und Heim
Der 19-jährige Kleinwalsertaler Leo Heim, zur Halbzeit noch auf Rang elf, fiel im Finale ebenso aus, wie der für den Kitzbühler Skiclub startende, aber im SC Oberland und im Vorarlberger Skiverband ausgebildete, Christopher Lisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.