ÖSV-Youngster startet stark in das neue Rennjahr

Von vier auf zwei

Im Finale legte dann der Osttiroler Kilian Pramstaller – nach Lauf eins noch auf Rang sechs gelegen – eine Bestzeit vor, an der sich die Gegner der Reihe nach die Zähne ausbissen. Auch Zudrell, der allerdings bis auf 0,14 Sekunden an seinen ÖSV-Teamkollegen herankam. Platz drei holte sich Seidler, der am Ende acht Hundertstel hinter dem Silbertaler lag.