Aufmerksamer Spaziergänger verhindert Einbruch

Der Einheimische ging um kurz nach 19 Uhr an einem Wohnhaus vorbei, da vernahm er plötzlich zweimal hintereinander ein verdächtiges Geräusch in Form eines Knackens. Beim Blick in den Garten des Hauses erspähte er einen schwarz bekleideten Mann mit Rucksack, der gerade dabei war, das Terrassenfenster mit einem Einbruchswerkzeug auszuhebeln. Auf die Frage des Passanten, was er da mache, gab der Mann an, „nur etwas schauen“ zu müssen, anschließend nahm er Reißaus und flüchtete über die angrenzende schneebedeckte Wiese.