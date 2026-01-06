Pioneers gewinnen heißes Kellerderby gegen Haie

40 starke Minuten

Dabei waren es die Gäste, die sich in den ersten zwei Saisonduelle mit 3:2 in Feldkirch und 4:3 in der Overtime auf eigenem Eis hatten durchsetzen können, die den Torreigen eröffneten. Klassek traf nach nur 2:36 Minuten zum 1:0. Ein Fehlstart, von dem sich die Hausherren aber nicht aus dem Konzept bringen ließen: Maier (6.) und Kapitän Kevin Macierzynski (12.) drehten die Partie schnell. Auf Corbeils Ausgleich im Powerplay (16.) hatte Roberts Burkarts (18.) noch vor der ersten Drittelpause die passende Antwort.