Stadtseilbahn statt Beton und Tunnelsystem

Neues Jahr, neuer Appell an die Landesregierung: In finanziell schwierigen Zeiten fordern Vertreter der Initiativen „Mobilitätswende – jetzt“, „transform“, „GroßEltern für EnkelKinder“, „Klimaschutz – Erspart uns die Tunnelspinne“ sowie des Vereins für Bodenfreiheit und des Alpenschutzvereins ein Umdenken beim Bau des Feldkircher Stadttunnels. „Sparbudgets sind unumgänglich. Gespart wird vor allem bei denjenigen, die sich nicht wehren können. Leistungen für Kinder, sozial Benachteiligte, Kranke, Beeinträchtigte werden gekürzt“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben. Geld im Übermaß gebe es nur für Bauten aus Beton. Die Tunnelspinne Feldkirch solle nach dem Willen der Landesregierung trotz extremer Verschuldung gebaut werden, allerdings würden Planänderungen in Aussicht gestellt.