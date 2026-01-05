„Jetzt hast du ein Problem. Ich stech’ dich ab!“

Dass mit dem Angeklagten nicht gut Kirschen essen ist, zeigen seine acht zum Teil einschlägigen Vorstrafen. Jetzt sitzt der 34-jährige Monteur schon wieder vor Gericht. Alles nur deshalb, weil er sein Alkohol- und Aggressionsproblem nie in den Griff bekommen hat. Diesmal wird ihm wegen eines folgenschweren Ausrasters im Oktober am Bahnhof Feldkirch der Prozess gemacht. Das Opfer, ein 28-jähriger Security-Mitarbeiter der ÖBB, hatte den Betrunkenen verwiesen, weil dieser das Rauchverbot in der Bahnhofshalle ignorierte.