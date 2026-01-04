Zweite Plätze von Lisa Schulte und Jonas Müller

Im Männer-Rennen auf der lettischen Bahn kamen die Brüder Nico (+0,107) und David Gleirscher (+0,182) hinter dem Deutschen Max Langenhan auf die Plätze vier und fünf, Nico Gleirscher war von Position zwei aus in die Entscheidung gestartet. Sonst war kein Österreicher im zweiten Lauf dabei, Wolfgang Kindl war im ersten Heat zu Sturz gekommen. Mit Hannah Prock (+0,336) und Dorothea Schwarz (+0,401) als Siebenter bzw. Neunter kamen auch bei den Frauen noch zwei weitere rot-weiß-rote Athletinnen in die Top Ten. Rang drei ging an Julia Taubitz (GER).