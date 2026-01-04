Klirrende Kälte: Es wird eisig im Ländle

Westösterreich bekommt es in den kommenden Tagen und Nächten mit großer Kälte zu tun. Der Wetterdienst Geosphere Austria gab für Vorarlberg und Tirol, aber auch für den Großteil Salzburgs sowie für die westlichen Gebiete von Kärnten und der Steiermark eine Kältewarnung aus. In der Nacht auf Montag ist mit bis zu minus 15 Grad zu rechnen, teilweise könnte lebhafter Wind die Kälte noch empfindlich verschärfen. „Eine vergleichbare Wetterlage mit einem solchen Kaltluftvorstoß liegt bereits einige Jahre zurück“, sagt Wetterexperte Elmar Rizzoli. Besonders eisig dürfte es am Arlberg werden – in Lech könnte in der Nacht sogar die Minus-20-Grad-Marke geknackt werden.