Schwarzer Rauch aus Fenster: Wohnhaus evakuiert

Ein paar bange Minuten erlebten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Dornbirner Eisenhammerstraße am Sonntagabend. Aufgrund eines technischen Defekts an der Dunstabzugshaube war in einer der Wohnungen eine Küche in Brand geraten.
Schwarze Rauchwolken drangen aus dem Küchenfenster, als die Feuerwehr herbeieilte. Alle Bewohner mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle, sodass die meisten Bewohner wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren konnten. Lediglich die vom Brand betroffene Einheit war aufgrund der starken Rauchentwicklung unbewohnbar.
Höhe des Schadens noch nicht bekannt
Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens, der durch das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt. Neben der Dornbirner Feuerwehr, die mit 44 Personen im Einsatz waren, waren auch ein Rettungsfahrzeug mit zwei Helfern sowie jeweils eine Streife der Bundes- und Stadtpolizei vor Ort.
