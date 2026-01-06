Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Küche in Flammen

Schwarzer Rauch aus Fenster: Wohnhaus evakuiert

Vorarlberg
06.01.2026 12:50
44 Florianijünger aus Dornbirn waren bei dem Einsatz vor Ort.
44 Florianijünger aus Dornbirn waren bei dem Einsatz vor Ort.(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein paar bange Minuten erlebten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Dornbirner Eisenhammerstraße am Sonntagabend. Aufgrund eines technischen Defekts an der Dunstabzugshaube war in einer der Wohnungen eine Küche in Brand geraten. 

0 Kommentare

Schwarze Rauchwolken drangen aus dem Küchenfenster, als die Feuerwehr herbeieilte. Alle Bewohner mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle, sodass die meisten Bewohner wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren konnten. Lediglich die vom Brand betroffene Einheit war aufgrund der starken Rauchentwicklung unbewohnbar.  

Höhe des Schadens noch nicht bekannt
Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens, der durch das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt. Neben der Dornbirner Feuerwehr, die mit 44 Personen im Einsatz waren, waren auch ein Rettungsfahrzeug mit zwei Helfern sowie jeweils eine Streife der Bundes- und Stadtpolizei vor Ort. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-13° / -6°
Symbol wolkig
Bludenz
-13° / -6°
Symbol heiter
Dornbirn
-12° / -3°
Symbol wolkig
Feldkirch
-13° / -4°
Symbol heiter

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
131.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.273 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.196 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Vorarlberg
Küche in Flammen
Schwarzer Rauch aus Fenster: Wohnhaus evakuiert
„Ach, übrigens...“
Warum der Putin so grantig ist
Zehnter Saisonsieg
Pioneers gewinnen heißes Kellerderby gegen Haie
Wird es ein Schweizer?
Die Trainersuche in Altach zieht sich weiter
Sternsinger-Aktion
Beim Bischof und auf der Skipiste im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf