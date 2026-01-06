Schwarzer Rauch aus Fenster: Wohnhaus evakuiert

Höhe des Schadens noch nicht bekannt

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens, der durch das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt. Neben der Dornbirner Feuerwehr, die mit 44 Personen im Einsatz waren, waren auch ein Rettungsfahrzeug mit zwei Helfern sowie jeweils eine Streife der Bundes- und Stadtpolizei vor Ort.