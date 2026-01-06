Warum der Putin so grantig ist

Aufwärmübung deluxe bei der WM

Mittlerweile scheint er sich wieder beruhigt zu haben, hat zumindest in seiner Neujahrsansprache kein Wort darüber verloren. Und so kann die WM 2026 ihren Lauf nehmen. Die FIFA behauptet, sie begänne/begönne in 156 Tagen, am 11. Juni, aber das kann man – halten zu Gnaden – nicht wirklich ernst nehmen. Denn was an diesem Tag mit der Begegnung Mexico gegen Südafrika losgeht, ist eher so eine Art Aufwärmübung, bei der 16 von 48 Teams eliminiert werden, damit die verbliebenen 32 in Ruhe den Titel unter sich ausspielen können. Allein dafür sind 72 (in Worten: zweiundsiebzig) Begegnungen erforderlich, eine spannender und wichtiger als die andere; die österreichische Bundesliga bestreitet mit dieser Anzahl an Matches zwölf komplette Spieltage. Wobei das auch nicht immer nervenzerfetzend ist, aber das tut hier nichts zur Sache. Es ist jedenfalls, da zwölf Gruppenerste, zwölf Gruppenzweite und acht Gruppendritte weiterkommen, gar nicht so einfach, aus dem Turnier auszuscheiden und böse Zungen behaupten sogar, wer diese Gruppenphase nicht überstehe, solle sein Glück vielleicht besser in der Eliteliga Vorarlberg versuchen und sich dort mit Teams wie dem „Emma & Eugen DSV“ messen.