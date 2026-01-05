3,7 Millionen Passagiere nutzten 2025 den Airport

Zu den Erfolgsfaktoren, die zu einer hohen Auslastung der Maschinen und zu immer neuen Flugzielen führen, zählt nach Angaben des Unternehmens der „Memminger Mix“, der neben klassischen Urlaubszielen vor allem in Ost-Europa eine stattliche Anzahl von Destinationen beinhaltet, die in erster Linie von Arbeitspendlern sowie deren Freunden und Verwandten genutzt werden. „Gerade für Vertreter von Pflegeberufen, Hotellerie und Gastronomie sind wir ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Heimat und Arbeitsplatz“, berichtet der Geschäftsführer des Memminger Flughafens, Ralf Schmid. Aber auch als Incoming Airport, der im Winter zahlreiche Skiurlauber aus ganz Europa verzeichne, spiele der Flughafen Memmingen eine immer größer werdende Rolle.