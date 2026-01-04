Österreicherinnen-Duell zum Auftakt in Auckland

Neue Nummer eins siegreich

Einen erfolgreichen Einstand als österreichische Tennisspielerin feierte Anastasia Potapova beim WTA500-Event in Brisbane. Die 24-Jährige setzte sich in Runde eins gegen die Australierin Daria Kasatkina mit 7:5,4:6,6:4 durch. Nächste Gegnerin ist ihre als Nummer zwölf gesetzte, frühere russische Landsfrau Diana Shnaider. Die ebenfalls aus Russland stammende 28-jährige Kasatkina liegt in der Weltrangliste als 37. um 13 Plätze vor der 24-jährigen Potapova.