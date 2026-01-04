Vorteilswelt
Nummer eins mit Sieg

Österreicherinnen-Duell zum Auftakt in Auckland

Vorarlberg
04.01.2026 11:25
Julia Grabher (l.) und Sinja Kraus treffen beim WTA-Turnier in Auckland in Runde eins ...
Julia Grabher (l.) und Sinja Kraus treffen beim WTA-Turnier in Auckland in Runde eins aufeinander.(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Matthias Hauer)

Mit einem echten Hit aus rot-weiß-roter Sicht startet das Tennisjahr 2026 bei den Damen. Beim WTA250-Turnier in der neuseeländischen Metropole kommt es in der ersten Runde zum Duell zwischen der Wienerin Sinja Kraus und der Vorarlbergerin Julia Grabher. Bereits erfolgreich gestartet ist Neo-Österreicherin Anastasia Potapova.

0 Kommentare

Zum Auftakt des Tennis-Jahres kommt es am Montag beim WTA250-Turnier in Auckland zu einem österreichischen Erstrunden-Duell. Die Wienerin Sinja Kraus überstand durch einen 7:5,7:5-Sieg über die frühere französische Dominic-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic auch die zweite Qualifikationsrunde und trifft nun auf Julia Grabher.

Für Lilli Tagger war in Auckland in der zweiten Quali-Runde Schluss.
Für Lilli Tagger war in Auckland in der zweiten Quali-Runde Schluss.(Bild: AFP/-)

Die Vorarlbergerin stand bereits fix im Hauptbewerb. Die Osttirolerin Lilli Tagger schied hingegen in der Quali gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa mit 1:6,1:6 aus.

Neue Nummer eins siegreich
Einen erfolgreichen Einstand als österreichische Tennisspielerin feierte Anastasia Potapova beim WTA500-Event in Brisbane. Die 24-Jährige setzte sich in Runde eins gegen die Australierin Daria Kasatkina mit 7:5,4:6,6:4 durch. Nächste Gegnerin ist ihre als Nummer zwölf gesetzte, frühere russische Landsfrau Diana Shnaider. Die ebenfalls aus Russland stammende 28-jährige Kasatkina liegt in der Weltrangliste als 37. um 13 Plätze vor der 24-jährigen Potapova.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
