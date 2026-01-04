Österreicherinnen-Duell zum Auftakt in Auckland

Mit einem echten Hit aus rot-weiß-roter Sicht startet das Tennisjahr 2026 bei den Damen. Beim WTA250-Turnier in der neuseeländischen Metropole kommt es in der ersten Runde zum Duell zwischen der Wienerin Sinja Kraus und der Vorarlbergerin Julia Grabher. Bereits erfolgreich gestartet ist Neo-Österreicherin Anastasia Potapova.
Zum Auftakt des Tennis-Jahres kommt es am Montag beim WTA250-Turnier in Auckland zu einem österreichischen Erstrunden-Duell. Die Wienerin Sinja Kraus überstand durch einen 7:5,7:5-Sieg über die frühere französische Dominic-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic auch die zweite Qualifikationsrunde und trifft nun auf Julia Grabher.
Die Vorarlbergerin stand bereits fix im Hauptbewerb. Die Osttirolerin Lilli Tagger schied hingegen in der Quali gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa mit 1:6,1:6 aus.
Neue Nummer eins siegreich
Einen erfolgreichen Einstand als österreichische Tennisspielerin feierte Anastasia Potapova beim WTA500-Event in Brisbane. Die 24-Jährige setzte sich in Runde eins gegen die Australierin Daria Kasatkina mit 7:5,4:6,6:4 durch. Nächste Gegnerin ist ihre als Nummer zwölf gesetzte, frühere russische Landsfrau Diana Shnaider. Die ebenfalls aus Russland stammende 28-jährige Kasatkina liegt in der Weltrangliste als 37. um 13 Plätze vor der 24-jährigen Potapova.
