Das Ende des Jahres veranlasst viele Menschen, auf die vergangenen 52 Wochen zurückzublicken und neue Ziele und Vorsätze für das Jahr 2026 zu setzen. Unsere Frage des Tages vom 31. Dezember lautet: „Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?“
Ihre Meinung zählt!
Was nehmen Sie sich für das kommende Jahr vor? Was möchten Sie 2026 erreichen? Wie erfolgreich waren Sie bei der Einhaltung Ihrer Neujahrs-Vorsätze in den letzten Jahren?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
