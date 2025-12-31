Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?

Forum
31.12.2025 09:38
Neues Jahr, neues Glück, neue Vorsätze?
Neues Jahr, neues Glück, neue Vorsätze?(Bild: silverkblack - stock.adobe.com)

Das Ende des Jahres veranlasst viele Menschen, auf die vergangenen 52 Wochen zurückzublicken und neue Ziele und Vorsätze für das Jahr 2026 zu setzen. Unsere Frage des Tages vom 31. Dezember lautet: „Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Was nehmen Sie sich für das kommende Jahr vor? Was möchten Sie 2026 erreichen? Wie erfolgreich waren Sie bei der Einhaltung Ihrer Neujahrs-Vorsätze in den letzten Jahren?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
314.959 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
103.663 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
92.059 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Mehr Forum
Forum
EU-Initiativen: Absurd oder sinnvoll?
Frage des Tages
Böller-Wahnsinn: Verzichten Sie heuer?
Forum
Handy und Drogen im Häfen: Welche Lösung gibt es?
Forum
Berg-Führerschein: Könnte das etwas bringen?
Frage des Tages
Tauschen Sie heuer Geschenke um?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf