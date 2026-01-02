Im neuen Jahr soll es weiter bergauf gehen

Das vergangene Jahr von Fußballprofi Felix Strauss kann man als abenteuerlich bezeichnen. Im Jänner ging es vom finnischen Erstligisten Lahti zu Spartak Varna nach Bulgarien. Nach dem Verpassen eines internationalen Startplatzes kam es zu verschiedenen Turbulenzen im Klub, der Salzburger wechselte erneut den Arbeitgeber. Bei Jahn Regensburg hat er aber wieder eine neue Heimat gefunden. Beim Zweitliga-Absteiger lief es zu Beginn jedoch gar nicht, sofort fand man sich in der unteren Tabellenregion wieder. „Dann ist der Druck von den Fans gekommen, die wollten Siege sehen“, weiß der Innenverteidiger, der als Kapitän aber immer die Ruhe bewahrte. „Es war mir klar, dass das Zeit braucht.“