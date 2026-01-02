Verena Mayr mit größten WM-Chancen im Mehrkampf!

WM 2025 knapp verpasst

Mayr, die im Siebenkampf die Freiluft-WM in Tokio 2025 (wie schon ein Jahr zuvor bei Olympia) nur um einen Platz verpasst hatte, hat aus dem ÖLV-Quartett die größten Aussichten auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun. In der bereinigten Weltbestenliste (zwei Athletinnen pro Nation) lag sie im Vorjahr als deutlich beste Österreicherin im Siebenkampf auf dem 25. Platz.