Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quartett im Rennen

Verena Mayr mit größten WM-Chancen im Mehrkampf!

Sport-Mix
02.01.2026 16:50
Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: amriphoto)

Österreichs Leichtathletik-Verband hat fristgerecht zum Jahresende 2025 bei der World Athletics für ein Quartett das Interesse an einem Mehrkampf-Start bei der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) bekundet!

0 Kommentare

Dies sind Verena Mayr, Ivona Dadic, Chiara-Belinda Schuler im Fünfkampf der Frauen sowie Matthias Lasch im Siebenkampf der Männer. Die Mehrkämpfe der Hallen-WM sind im Gegensatz zu den anderen Disziplinen Einladungsbewerbe.

Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: Thomas Windestam)

Im Fünfkampf und Siebenkampf sind jeweils nur 14 Teilnehmer bei der WM zugelassen. Die World Athletics wird am 9. Jänner eine Liste mit den akzeptierten Fünfkämpferinnen und Siebenkämpfern sowie deren Ersatzleuten veröffentlichen. Maximal zwei Aktive einer Nation sind bei den Mehrkämpfen antrittsberechtigt.

Ivona Dadic
Ivona Dadic(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

WM 2025 knapp verpasst
Mayr, die im Siebenkampf die Freiluft-WM in Tokio 2025 (wie schon ein Jahr zuvor bei Olympia) nur um einen Platz verpasst hatte, hat aus dem ÖLV-Quartett die größten Aussichten auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun. In der bereinigten Weltbestenliste (zwei Athletinnen pro Nation) lag sie im Vorjahr als deutlich beste Österreicherin im Siebenkampf auf dem 25. Platz.

Chiara-Belinda Schuler
Chiara-Belinda Schuler(Bild: Bjorn Paree)

Mayr, Dadic, Schuler und Lasch waren jene Aktive, die dem ÖLV gegenüber Interesse an einem Start in Torun gezeigt hatten.

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
297.205 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
195.128 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.927 mal gelesen
Archivbild
Mehr Sport-Mix
Quartett im Rennen
Verena Mayr mit größten WM-Chancen im Mehrkampf!
Basketball-Cup
BC Vienna für Final-4 zum Favoriten aufgerüstet
In Crans-Montana
Feuer-Tragödie: Golfer tot, Fußballer vermisst
„Gedanken bei Opfern“
Crans-Montana-Brand! Schweiz verschiebt Sport-Gala
Ära geht zu Ende
Darts-WM: Die Nummer zwei der Welt ist draußen!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf