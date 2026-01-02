Verena Mayr mit größten WM-Chancen im Mehrkampf!

Österreichs Leichtathletik-Verband hat fristgerecht zum Jahresende 2025 bei der World Athletics für ein Quartett das Interesse an einem Mehrkampf-Start bei der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) bekundet!
Dies sind Verena Mayr, Ivona Dadic, Chiara-Belinda Schuler im Fünfkampf der Frauen sowie Matthias Lasch im Siebenkampf der Männer. Die Mehrkämpfe der Hallen-WM sind im Gegensatz zu den anderen Disziplinen Einladungsbewerbe.
Im Fünfkampf und Siebenkampf sind jeweils nur 14 Teilnehmer bei der WM zugelassen. Die World Athletics wird am 9. Jänner eine Liste mit den akzeptierten Fünfkämpferinnen und Siebenkämpfern sowie deren Ersatzleuten veröffentlichen. Maximal zwei Aktive einer Nation sind bei den Mehrkämpfen antrittsberechtigt.
WM 2025 knapp verpasst
Mayr, die im Siebenkampf die Freiluft-WM in Tokio 2025 (wie schon ein Jahr zuvor bei Olympia) nur um einen Platz verpasst hatte, hat aus dem ÖLV-Quartett die größten Aussichten auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun. In der bereinigten Weltbestenliste (zwei Athletinnen pro Nation) lag sie im Vorjahr als deutlich beste Österreicherin im Siebenkampf auf dem 25. Platz.
Mayr, Dadic, Schuler und Lasch waren jene Aktive, die dem ÖLV gegenüber Interesse an einem Start in Torun gezeigt hatten.
Olaf Brockmann
