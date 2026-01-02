Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei der viele Menschen ihr Leben verloren und zahlreiche verletzt wurden, rückt die Sicherheit in Lokalen wieder schmerzhaft in den Fokus. Unsere Frage des Tages vom 2. Jänner lautet daher: Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?