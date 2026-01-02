Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei der viele Menschen ihr Leben verloren und zahlreiche verletzt wurden, rückt die Sicherheit in Lokalen wieder schmerzhaft in den Fokus. Unsere Frage des Tages vom 2. Jänner lautet daher: Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?
Ihre Meinung zählt!
Werfen Sie in Lokalen, Clubs oder Restaurants bewusst einen Blick auf Notausgänge? Haben Ereignisse wie dieses Ihr Sicherheitsgefühl verändert? Fühlen Sie sich ausreichend geschützt oder wünschen Sie sich strengere Vorschriften und Kontrollen?
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns!
