Diese Schweregrade gibt es bei Verbrennungen

Einordnung der Katastrophe in der Schweiz

In dem Schweizer Skiort Crans-Montana erlitten die Menschen vor allem Verbrennungen des dritten und vierten Grades. So teilten die Behörden etwa mit, dass ein Teil der fast 50 Todesopfer so stark verbrannt sei, dass es Tage dauern könnte, sie zu identifizieren. Bei einigen Patientinnen und Patienten, die noch in Krankenhäusern behandelt werden, sind laut einem Chefarzt mehr als 60 Prozent der Körperoberfläche verbrannt. Die verbrannte Körperoberfläche ist einer der entscheidenden Faktoren für die Überlebenschance eines Brandopfers. Ab einer bestimmten Fläche kann der Körper den massiven Flüssigkeitsverlust und die Entzündungsreaktionen nämlich nicht mehr kompensieren.



Hier sehen Sie eine Aufnahme aus der brennenden Bar: