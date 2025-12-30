Hollywoodstar George Clooney ist jetzt Franzose

Auch Jim Jarmusch will Franzose werden

Sein US-Kollege Jim Jarmusch will sich ebenfalls einen Rückzugsort in Frankreich schaffen und die französische Staatsbürgerschaft beantragen. „Ich möchte einen Ort, an dem ich den Vereinigten Staaten entfliehen kann“, sagte er am Freitag dem Radiosender France Inter.