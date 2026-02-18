Forscher bohren in Rekordtiefe unter Antarktis-Eis

Wann schmilzt der Eisschild?

Schmilzt das westantarktische Eisschild komplett, würde der globale Meeresspiegel Berechnungen zufolge um vier bis fünf Meter steigen. Das Ross-Schelfeis spielt bei der Frage nach der Erhöhung des Meeresspiegels eine Schlüsselrolle: Es stabilisiert laut den Wissenschaftlern wie eine Art „Türstopper“ die dahinterliegenden Gletscher. Schmilzt es, könnte das Eis der Westantarktis ungehindert ins Meer fließen.