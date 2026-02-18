Nach Schießerei: Internationale Bande enttarnt

Wie berichtet, waren Anfang September drei maskierte Männer mit einer Pistole sowie einer Eisenstange frühmorgens in das Wohnhaus einer 74-Jährigen eingebrochen. Sie bedrohten die Frau, hielten sie am Boden fest und raubten Bargeld sowie eine Kreditkarte. Erst das zufällige Eintreffen eines Paketdienstes schlug die Täter in die Flucht. Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Die Frau und ihre Familie leiden jedoch bis heute an den psychischen Folgen des Überfalls.

Flucht vor der Polizei

Kurz darauf kam es in Tatortnähe zur Eskalation: Zwei Verdächtige flüchteten vor der Polizei. Einer von ihnen lauerte den Beamten an einer Böschung auf und feuerte aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf die Streife ab. Ein Polizist erwiderte das Feuer. Verletzt wurde niemand.