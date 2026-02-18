Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überfall auf Seniorin

Nach Schießerei: Internationale Bande enttarnt

Niederösterreich
18.02.2026 10:33
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Nach der dramatischen Home Invasion mit Schusswechsel in Amstetten (NÖ) im September 2025 liegen nun neue brisante Details vor. Die Polizei hat durch die Ermittlungen in dem Fall eine internationale Tätergruppe vollständig ausgeforscht.

0 Kommentare

Wie berichtet, waren Anfang September drei maskierte Männer mit einer Pistole sowie einer Eisenstange frühmorgens in das Wohnhaus einer 74-Jährigen eingebrochen. Sie bedrohten die Frau, hielten sie am Boden fest und raubten Bargeld sowie eine Kreditkarte. Erst das zufällige Eintreffen eines Paketdienstes schlug die Täter in die Flucht. Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Die Frau und ihre Familie leiden jedoch bis heute an den psychischen Folgen des Überfalls.

Flucht vor der Polizei
Kurz darauf kam es in Tatortnähe zur Eskalation: Zwei Verdächtige flüchteten vor der Polizei. Einer von ihnen lauerte den Beamten an einer Böschung auf und feuerte aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf die Streife ab. Ein Polizist erwiderte das Feuer. Verletzt wurde niemand.

(Bild: RÜCKLINGER Gerhard (LPD-N-LKA-EB02-RA))
Die Tatwaffe der Verdächtigen.
Die Tatwaffe der Verdächtigen.(Bild: RÜCKLINGER Gerhard (LPD-N-LKA-EB02-RA))

Beide Männer konnten wenig später festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige wurde wenige Tage später ebenfalls gefasst. In der Unterkunft der Bande stellten Ermittler Teile der Beute sicher.

Lesen Sie auch:
Einsatzkräfte am Ort des Geschehens
Überfall auf Ehepaar
Schießerei in Amstetten: Polizei sucht nach Räuber
05.09.2025

Serien-Einbrüche geklärt
Die Gruppe wird auch für mehrere Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Amstetten und Melk verantwortlich gemacht. Dabei sollen Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 125.000 Euro erbeutet worden sein.

Raubmord in der Schweiz
Außerdem sind zwei der Täter keine Unbekannten bei der Polizei. Einer war bereits wegen eines Raubmordes in der Schweiz verurteilt worden. Ein anderer wurde im Jahr 2002 wegen eines Banküberfalls in den USA und 2010 in Italien wegen Einbruchdiebstahls, Erpressung und organisierter Kriminalität zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt.

Während der 49-jährige Hauptbeschuldigte geständig ist, verweigern die beiden Komplizen weiterhin die Aussage. Alle drei Männer befinden sich in der Justizanstalt St. Pölten in Haft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
18.02.2026 10:33
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Amstetten
Polizei
Home InvasionMännerBargeldFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
194.757 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.736 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
116.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1215 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf