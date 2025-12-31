Sekt vergessen? Hier können Sie noch einkaufen

Wer noch eine Flasche Sekt oder Zutaten für das Silvesteressen braucht, muss heute etwas schneller sein als sonst. Die meisten Supermärkte schließen schon am Nachmittag. Auch wer noch einen Gang in die Apotheke geplant hat, sollte bald aufbrechen.
Zu Silvester gelten in Österreich andere Regeln als sonst, die meisten Geschäfte müssen früher zusperren. Allgemein gilt: Verkauft werden darf am 31. Dezember bis 17 Uhr, Lebensmittelgeschäfte dürfen eine Stunde länger – bis 18 Uhr – offen bleiben. Eine Ausnahme gibt es für Süßigkeitengeschäfte, Blumenhandlungen und den Silvesterwaren-Handel: Sie müssen erst um 20 Uhr schließen.
Je nach Supermarktkette variieren die Öffnungszeiten am letzten Tag des Jahres deutlich. Den ganzen Tag können die Österreicherinnen und Österreicher noch bei Billa und Billa Plus einkaufen: nämlich bis 17 Uhr. Einige Penny-Filialen haben ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet, das ist jedoch je nach Standort unterschiedlich, manche schließen auch schon früher. Auch bei Spar kommt es auf die Filiale an: Manche schließen schon um 13 Uhr, ab 17 Uhr haben dann nur noch vereinzelte Standorte offen. Bei Lidl werden noch bis 16 Uhr Waren über das Kassenband gezogen, Hofer hat bis 15 Uhr geöffnet.
Bei den Drogeriemärkten sind die Öffnungszeiten je nach Filiale unterschiedlich. Manche dm-Märkte schicken ihre Mitarbeitenden bereits um 13 Uhr in den Feierabend, andere haben länger offen. Bei Bipa sind die Kernöffnungszeiten am letzten Tag des Jahres bis 14 Uhr.
Apotheken bis mittags geöffnet
Wer noch den Medikamentenkasten befüllen will, kann das bis mittags überall tun: Die Apotheken haben bis mindestens 12 Uhr geöffnet. Danach können die Österreicherinnen und Österreicher noch zu Apotheken gehen, die zu Silvester Bereitschaftsdienst haben und rund um die Uhr offen sind.
