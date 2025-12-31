Sekt vergessen? Hier können Sie noch einkaufen

Je nach Supermarktkette variieren die Öffnungszeiten am letzten Tag des Jahres deutlich. Den ganzen Tag können die Österreicherinnen und Österreicher noch bei Billa und Billa Plus einkaufen: nämlich bis 17 Uhr. Einige Penny-Filialen haben ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet, das ist jedoch je nach Standort unterschiedlich, manche schließen auch schon früher. Auch bei Spar kommt es auf die Filiale an: Manche schließen schon um 13 Uhr, ab 17 Uhr haben dann nur noch vereinzelte Standorte offen. Bei Lidl werden noch bis 16 Uhr Waren über das Kassenband gezogen, Hofer hat bis 15 Uhr geöffnet.