Trüb und nass: Österreich bleibt unter Wolkendecke

Gleich am Donnerstag ziehen laut GeoSphere Austria immer wieder Wolkenfelder über das Land, dazwischen könnte auch mal kurz die Sonne durchblitzen, vor allem nördlich des Alpenhauptkamms. Am Nachmittag setzt im Westen mit Kaltfrontdurchzug schauerartiger Niederschlag ein, bei einer Schneefallgrenze um 1200 Meter. Zudem lebt dort teils stürmischer Westwind auf. In den Abend- und Nachstunden breitet sich der lebhafte bis starke Westwind ostwärts aus. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 11 Grad.