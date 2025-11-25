Onlinebetrug aufgeklärt, Opfer bekommt Geld zurück

Alles begann im Jahr 2021, als der mittlerweile 67-Jährige auf der Datingplattform „Elite Partner“ anfing, mit einer Frau zu chatten. Dass es sich dabei um einen Betrug, um einen sogenannten „Love Scam“ handelt, wusste er damals freilich nicht. Doch über die Jahre wurde er überredet, immer wieder Geld zu überweisen. Schlussendlich betrug der Schaden eine sechsstellige Summe. Schließlich witterte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige.