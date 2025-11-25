Vorteilswelt
Täter ausgeforscht

Onlinebetrug aufgeklärt, Opfer bekommt Geld zurück

Tirol
25.11.2025 20:42
(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Von Onlinebetrugs-Fällen hört man oft, davon, dass die Opfer ihr Geld wieder zurückbekommen, eher selten. Umso glücklicher kann sich ein 67-jähriger Österreicher schätzen, denn der Polizei ist es gelungen, zwei Täter ausfindig zu machen.

Alles begann im Jahr 2021, als der mittlerweile 67-Jährige auf der Datingplattform „Elite Partner“ anfing, mit einer Frau zu chatten. Dass es sich dabei um einen Betrug, um einen sogenannten „Love Scam“ handelt, wusste er damals freilich nicht. Doch über die Jahre wurde er überredet, immer wieder Geld zu überweisen. Schlussendlich betrug der Schaden eine sechsstellige Summe. Schließlich witterte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige.

Ermittlungen erfolgreich
Zu seinem Glück! Denn nach weitreichenden Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, zwei Tatverdächtige, einen 31-jährigen und einen 34-jährigen Nigerianer auszuforschen. Dem Opfer konnte zumindest ein Teil der Schadenssummer wieder zurückgebracht werden.

Angebliche Kontobewegungen
Ob ein 66-Jähriger auch so viel Glück haben wird, wird sich erst noch herausstellen. Er erstattete Anzeige, nachdem er von Unbekannten telefonisch über angebliche Kontobewegungen getäuscht wurde. Er lies sich dazu verleiten, einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag zu überweisen. Die Ermittlungen sind im Gange.

