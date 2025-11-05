Frau (20) ging Onlinebetrügern auf den Leim

„Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch“, mahnt die Polizei. Wieder einmal. Eine 20-jährige Salzburgerin fiel auf Onlinebetrüger rein, die ihr rasche Geldgewinne versprachen.
Die junge Frau war im September über eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform auf eine Internetseite gestoßen. Auf dieser wurden ihr rasche Geldgewinne versprochen.
Im guten Glauben überwies die Salzburgerin insgesamt achtmal Geld auf ein litauisches Konto. Ihre angeblichen Fortschritte konnte sie auf einer weiteren betrügerischen Internetseite virtuell verfolgen.
Der Wendepunkt kam jedoch, als die Frau ihre vermeintlichen Gewinne ausgezahlt haben wollte. Der Kontakt zu den Betreibern der Webseite brach daraufhin ab.
Der Schaden beträgt rund 16.000 Euro. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.
