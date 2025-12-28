Impf-Appell mitten in der großen Grippewelle

Die Ärztekammer hat zudem eine weitere Auflistung, die auch Impfstellen gegen Pneumokokken und Gürtelrose enthält. Gerade bei den zwei Letztgenannten gab es in den vergangenen Monaten große Schwierigkeiten beim Bestellen der Vakzinen. Das System war völlig überlastet, danach glich der Erhalt des verfügbaren Kontingents einer Lotterie. „Nach unseren Einwänden konnte der Beschaffungsprozess deutlich verbessert werden. Das zeigte klar, dass niedergelassene Ärzte das Impfstoffmanagement trotz widriger Umstände professionell beherrschen“, so Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek.