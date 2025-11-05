Achtung! Einbrecher schlagen in der Dämmerung zu

Schon Kleinigkeiten können helfen

„Die Täter haben es immer schwerer“, erklärt Anderst. Und liefert gleich Tipps für Hausbesitzer: Eine Zeitschaltuhr für Lampen, ein Fernsehlicht-Simulator oder eine Fake-Kamera. „Das kostet nicht viel, bieten aber Schutz. Es wird signalisieren, dass jemand zu Hause ist“, hält der Chefermittler fest. Ein Hund ist immer noch der beste Einbruchsschutz. Oft reicht schon das Schild „Hier wache ich!“ Und: Unbedingt ein Eigentumsverzeichnis der Wertgegenstände anlegen, um sichergestellte Beute zuordnen zu können.