Sofortige Waffenruhe in Grenzkrieg vereinbart

Thailand und Kambodscha haben ⁠am Samstag eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Die Waffenruhe soll um 12.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Die Verteidigungsminister beider Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die derzeitigen Truppenstationierungen beizubehalten und keine weiteren Truppenbewegungen vorzunehmen.