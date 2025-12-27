Vorteilswelt
Thailand-Kambodscha

Sofortige Waffenruhe in Grenzkrieg vereinbart

Außenpolitik
27.12.2025 07:48
Der thailändische Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und sein kambodschanischer ...
Der thailändische Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und sein kambodschanischer Amtskollege Tea Seiha unterzeichneten die Waffenruhe.(Bild: AFP)

Wochenland haben die Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha angedauert. Rund 100 Menschen sind dabei gestorben, Hunderttausende sind vertrieben worden. Nun sollen die Gefechte beendet werden.

Thailand und Kambodscha haben ⁠am Samstag eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Die Waffenruhe soll um 12.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Die Verteidigungsminister beider Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die derzeitigen Truppenstationierungen beizubehalten und keine weiteren Truppenbewegungen vorzunehmen.

„Gegen Spannungen vorgehen“
„Jede Verstärkung würde die Spannungen erhöhen“, ließ das kambodschanische Verteidigungsministerium wissen. Die gemeinsame Vereinbarung wurde von dem ⁠thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und seinem kambodschanischen Amtskollegen Tea Seiha unterzeichnet.

Über 100 Tote
Bei neuen, 20-tägigen, schweren Kämpfen zwischen den beiden südostasiatischen Ländern waren mindestens 101 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million auf beiden Seiten vertrieben worden. Die Kämpfe waren Anfang Dezember wieder aufgeflammt, nachdem eine frühere, von US-Präsident Donald Trump im ⁠Juli vermittelte Waffenruhe gescheitert war.

