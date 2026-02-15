Vorteilswelt
Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Sonntag

Olympia
15.02.2026 07:20
Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner und Lisa Hörhager (von li. nach re.)
Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner und Lisa Hörhager (von li. nach re.)(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Sonntag für Österreich im Einsatz.

Ski alpin - Frauen, Riesentorlauf, 1. Durchgang (10.00), 2. Durchgang (13.30)
Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager

Skispringen - Frauen, Großschanze (18.45)
Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak

Hier im Liveticker
Biathlon: 12,5km-Verfolgung der Herren 11.15 Uhr
15.02.2026
Hier im Liveticker
Skispringen der Damen von Großschanze ab 18.45 Uhr
15.02.2026
Olympia im Ticker
Der Riesentorlauf der Damen – ab 10 Uhr LIVE
15.02.2026
Hier im Liveticker
Skeleton: Mixed-Team ab 18 Uhr LIVE um Medaille
15.02.2026
Olympia im TICKER
Heute LIVE: Biathlon-Frauen-Verfolgung über 10 km
15.02.2026

Biathlon - Männer Verfolgung 12,5 km (11.15)
Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob

Frauen Verfolgung 10 km (14.45) 
Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler

Snowboard - Teambewerb Cross (13.45)
Jakob Dusek, Pia Zerkhold

Skeleton - Mixed-Team (18.00)
Janine Flock, Samuel Maier

Bob - Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf (10.00)
Katrin Beierl

