Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Sonntag

Gerüchte und Rekord lassen das Juwel des GAK kalt
Sonntag gegen Salzburg
Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Sonntag für Österreich im Einsatz.
Ski alpin - Frauen, Riesentorlauf, 1. Durchgang (10.00), 2. Durchgang (13.30)
Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager
Skispringen - Frauen, Großschanze (18.45)
Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak
Biathlon - Männer Verfolgung 12,5 km (11.15)
Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob
Frauen Verfolgung 10 km (14.45)
Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler
Snowboard - Teambewerb Cross (13.45)
Jakob Dusek, Pia Zerkhold
Skeleton - Mixed-Team (18.00)
Janine Flock, Samuel Maier
Bob - Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf (10.00)
Katrin Beierl
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.