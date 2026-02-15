Schnabl: „Heute würde ich disqualifiziert werden!“

2,06-m-Goalie Wiegele: WM-Hoffnung stirbt zuletzt!
Im Visier des ÖFB?
Bis zum 15. Feber 1976 hat es gedauert! Vor genau 50 Jahren kürte sich der Kärntner Karl Schnabl als erster Österreicher in Innsbruck zum Skisprung-Olympiasieger. Zum Jubiläum spricht er mit der „Krone“ über den Sprung zu Gold, seine Karriere und verrät auch, was er damals Skispringer verdiente.
„Was sagt´s zu den Kärntnern“, tönte Franz Klammer am Schlusstag der Olympischen Winterspiele 1976 in Innsbruck um knapp nach 15 Uhr. „Wir haben Österreich wieder herausgerissen!“ Denn der Ski-Kaiser war einer von 60.000 Fans am Bergisel, die dem Achomitzer Karl Schnabl zujubelten.
