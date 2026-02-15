Rekord! Kamenschak mal mit Glück im Sekunden-Krimi

Kevin Kamenschak hat beim Monaco Run als Elfter den ÖLV-Rekord im 5-Kilometer-Straßenlauf um eine Sekunde auf 13:47 Minuten verbessert!
Zuvor hielt Andreas Vojta diesen Rekord seit vier Jahren, die er ebenfalls bei diesem Lauf in 13:48 aufgestellt hatte. Tobias Rattinger lief knapp hinter Kamenschak als 13. in 13:54 ebenfalls persönliche Bestzeit und schob sich auf den dritten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vor.
In Monaco war das Glück bei dem Rennen mit Start und Ziel beim berühmten Hafen endlich einmal auf Seiten von Kamenschak. Zweimal hatte er nämlich schon den Rekord hauchdünn verpasst – vor drei Jahren in Riga mit 13:49 und im Vorjahr in Lille mit 13:50. Fast immer gibt es ja einen Sekundenkrimi im Kampf um die 5- Kilometer-Bestleistungen. „Jetzt war die eine Sekunde endlich mal auf meiner Seite“, freute sich der Oberösterreicher, der die ersten 600 m sogar an der Spitze gelaufen war. „Zunächst ging es einfach sehr gut, nur die letzten 1,5 Kilometer waren verdammt hart.“
Perfekte Bedingungen
Kamenschak freute sich über die „nahezu perfekten Bedingungen“, zumal es in Monaco in den beiden Tagen vor dem Rennen bewölkt und regnerisch gewesen war. „Am Sonntag aber gab es blauen Himmel und es herrschten mit zehn, zwölf Grad angenehme Temperaturen.“
In der Hallen-Saison wird Kamenschak jetzt noch bei den Staatsmeisterschaften Ende Februar in Wien (1500 m und vielleicht auch 3000 m) laufen. Rattinger, mit dem Kamenschak gemeinsam in Südafrika auf Trainingslager war, plant in der Sport Arena Wien sicher einen Doppelstart über diese beiden Strecken.
Großes Debüt von Kipyegon
1500-m-Weltrekordlerin Faith Kipyegon (Ken) gelang bei den Frauen ein großartiges Debüt im Straßenlauf über 10 Kilometer. Sie lief auf Anhieb 29:46 Minuten und meinte: „Ich habe Monaco einfach genossen. Es ist eine große Herausforderung, auf der Straße mehr als 5 Kilometer zu laufen. Es ist für mich auch ein Lernprozess. Ich habe ja schon gesagt, dass ich in Zukunft einmal Marathon laufen will. Das war also hier der Anfang!“
