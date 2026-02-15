Rekord! Kamenschak mal mit Glück im Sekunden-Krimi

In Monaco war das Glück bei dem Rennen mit Start und Ziel beim berühmten Hafen endlich einmal auf Seiten von Kamenschak. Zweimal hatte er nämlich schon den Rekord hauchdünn verpasst – vor drei Jahren in Riga mit 13:49 und im Vorjahr in Lille mit 13:50. Fast immer gibt es ja einen Sekundenkrimi im Kampf um die 5- Kilometer-Bestleistungen. „Jetzt war die eine Sekunde endlich mal auf meiner Seite“, freute sich der Oberösterreicher, der die ersten 600 m sogar an der Spitze gelaufen war. „Zunächst ging es einfach sehr gut, nur die letzten 1,5 Kilometer waren verdammt hart.“