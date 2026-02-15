Gasser als Quali-5. sicher im Slopestyle-Finale!

Teenager Karrer „sehr, sehr positiv“

Karrer selbst kam im ersten Lauf auf 53,88 Punkte, stürzte im zweiten aber beim Versuch, sich noch einmal zu verbessern, beim Abgang von der letzten Rail. Das reichte nach dem Big Air, in dem sie Zwölfte geworden war, nicht für ihr zweites Finale. „Ich bin eigentlich sehr, sehr positiv“, sagte die 18-jährige Steirerin nach ihrer Olympia-Premiere. „Es war richtig cool, ich habe es sehr genossen. In vier Jahren dann wieder.“ Sie sei auch sehr froh, den Moment mit Gasser geteilt zu haben. „Mit der Anna das letzte Olympia und für mich das erste zu fahren, ist schon etwas ganz Besonderes“, betonte Karrer.