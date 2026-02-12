Stella hat die Doppel-Krone im Visier

„Die größere Erfahrung“

Nach neunwöchiger Vorbereitung beim Phuket Fight Club in Ostasien sieht sich Stella auch gerüstet. „Ich bin sehr motiviert, es ist alles gut gegangen in der Vorbereitung, auch bei der Abwaage.“ Der Unterschied diesmal ist, dass es um den Kickbox-Krone von Buntan geht. „Beim letzten Mal war ich sicher eher Außenseiterin, habe sie aber besiegt. Und eigentlich habe ich ja im Kickboxen die größere Erfahrung und dort große Erfolge gefeiert“, weiß die Ex-Amateur-Weltmeisterin.