Zeller Lauf hielt – aber mit fadem Beigeschmack

Ausverkauftes Haus meldete der aktuelle Tabellenführer der Meisterrunde der AHL. Knapp 2900 Fans wollten sich das Salzburg-Derby um die rot-weiß-rote Krone nicht entgehen lassen. Doch: Sie mussten 30 Minuten länger warten. Weil die Gäste aus der Landeshauptstadt aufgrund eines heftigen Verkehrsunfalls in Saalfelden ausgebremst wurden, hieß es, sich erst einmal in Geduld zu üben. Dass die Eisbären seit knapp über zwei Jahren daheim nicht mehr gegen den Bullen-Jungbrunnen verloren hatten, zelebrierte man erst mit Rainermarsch und Flammenwerfer auf dem Eis. Und immerhin: Die Serie sollte im Final-Hinspiel auch halten.