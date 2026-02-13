Mit Baum kollidiert: Zwei Mädchen (13) verletzt

Camping-Fans fahren voll auf Salzburg ab
Neuer Rekord
Zu einem schweren Rodelunfall kam es am Donnerstag im Bundesland Salzburg. Zwei 13-jährige Mädchen waren dabei mit einem Baum kollidiert. Warum? Das ist Gegenstand von Ermittlungen.
In Rauris (Pinzgau) sind am Donnerstagvormittag bei einem Rodelunfall zwei 13-jährige Mädchen verletzt worden. Die beiden kamen im Skigebiet bei der Talfahrt von der Piste ab und kollidierten mit einem Baum. Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die jungen Münchnerinnen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
